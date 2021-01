Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La baignade et activités nautiques interdites à Roches Noires et à Boucan Canot depuis ce mardi matin 5 janvier 2021. C'est en raison de la houle qui déferle sur l'ouest et en particulier sur Saint Saint-Gilles-les-Bains que la mairie saint-pauloise a pris cette décision.

La baignade et activités nautiques interdites à Roches Noires et à Boucan Canot depuis ce mardi matin 5 janvier 2021. C'est en raison de la houle qui déferle sur l'ouest et en particulier sur Saint Saint-Gilles-les-Bains que la mairie saint-pauloise a pris cette décision.