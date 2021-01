Cette consultation prendra fin le 29 janvier 2021 et concerne l'implantation d'une nouvelle antenne par la société Orange. Elle se fera sur un terrain situé à Saint-Gilles-les-Hauts. Les habitants de la commune pourront exprimer leur avis sur le sujet à la mairie annexe de Saint-Gilles les Hauts ou sur internet. Nous publions le communiqué de la commune de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le dossier d’information en mairie (DIM) était réceptionné en mairie le 19 novembre 2020 et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts (56 rue Joseph-HUBERT) aux jours et heures d’ouverture du public ainsi que sur le site internet de la mairie.

Les observations pourront être consignées :

- Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS (Application du Droit des Sols) et à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts

- Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr

Par ailleurs, l’opérateur dépêchera un représentant à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts le vendredi 22 janvier 2021 de 10 heures à 12 heures : il se tiendra à la disposition du public pour recevoir toutes les observations.