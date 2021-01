Les inscriptions à l'École municipale de natation de Saint-Paul sont ouvertes. Ces activités s'adressent aux enfants âgés de 4 à 11 ans. Retrouvez ci-dessous la liste des pièces à fournir. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Voici la liste des pièces du dossier à fournir le jour des tests :



· Certificat médical de moins de 3 mois

· Justificatif de domicile

· Cotisation de 27 euros (de février à mai)

· 1 photo d’identité de l’enfant (ou de l’adulte pour l’aquabike)



Le bonnet et le maillot de bain sont obligatoires les jours des tests. Les shorts sont interdits.



• Pour les inscriptions à Plateau Caillou, vous pouvez contacter le 02 62 34 69 22, de 10 à 17 heures, du lundi au vendredi. Les tests dans l’eau se dérouleront le mardi 19 janvier et le jeudi 21 janvier 2021, de 10 à 12 heures.

• Pour la piscine du front de mer, vous pouvez appeler le 02 62 45 80 47, de 10 à 17 heures, du lundi au vendredi. Les tests dans l’eau s’effectueront le mardi 19 janvier et le vendredi 22 janvier, de 10 à 12 heures.

• Pour la piscine de Bois-de-Nèfles, il faut contacter le 02 62 44 00 90, de 10 à 17 heures, du lundi au vendredi. Les tests auront lieu le mercredi 20 janvier, de 10 heures à 11h30.