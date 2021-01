Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

"Au regard des intempéries actuelles observées à La Réunion et de la vigilance fortes pluies déclenchée par Météo France, la ville de Saint-Paul appelle la population à la plus grande prudence" communique la mairie face aux fortes pluies et la vigilance mise en place dans l'ouest et le sud-ouest. Nous publions ici le communiqué de la commune de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

