Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Les orages et les intempéries survenus le mardi 12 janvier 2021 ont plongé dans le noir plusieurs quartiers de Saint-Paul. Près de 1.000 familles subissent depuis des coupures d'électricité à Tan Rouge, à Saint-Gilles-les-Hauts, au Bernica, au Guillaume, à Petite France et au Maïdo. Afin de rétablir la situation, la ville déclare dans un communiqué travailler " en étroite collaboration avec EDF pour rétablir le plus rapidement possible le courant dans tous ces secteurs". Les équipes sont actuellement sur le terrain et un hélicoptère est également mobilisé pour mettre fin à ces coupures. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

