Pour renouer avec le plaisir de lire, la ville de Saint-Paul a mis en place au mois de décembre l'opération " Un livre, un enfant " qui s'inscrit dans le dispositif Plan Lecture d'envergure. Le concept : chaque élève fréquentant les écoles publiques et privées de la commune s'est vu offrir un ouvrage correspondant à son niveau. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Baptisée " Un enfant, un livre ", cette opération qui s’inscrit dans le dispositif Plan Lecture se traduit par la mise en place au mois de décembre 2020.

Une action sans précédent qui se révèle être une occasion de conduire les quelque 13.000 élèves des classes de maternelle jusqu’au cours moyen, vers la lecture. Cette invitation à la découverte de l’univers des mots est un véritable atout pour prévenir l’illettrisme, estime la ville de Saint-Paul.

- La ville combat l'illettrisme -

Pour combattre l’illettrisme et donner le goût de la lecture, la ville de Saint-Paul, au travers de nombreuses actions, optimise son plan lecture sur tout le territoire. Comme la remise aux normes de la médiathèque Leconte de Lisle, les réalisations des médiathèques de Plateau Caillou et du Guillaume,le début de chantier de la médiathèque de la Saline qui aura fait au préalable l’objet de fouilles archéologiques et la signature en décembre 2020 d’un Contrat Territoire.

- Janvier 2021 : les actions se poursuivent -

Du 04 au 21 janvier 2021, la municipalité propose 14 jours d’animations pour les enfants âgés entre 3 et 12 ans dans 30 centres répartis sur l’ensemble du territoire. Dans le respect du protocole sanitaire lié à l’épidémie de la

Covid-19, les équipes développent des thématiques proposées par le conseil municipal :

– Regard de l’enfant sur son quartier demain ;

– Les petits citoyens bâtisseurs ;

– J’écris mon quartier idéal ;

– La fabuleuse histoire de mon quartier ;

– Fenêtre sur ma ville.

Ces thèmes permettent aux enfants de développer leurs imaginaires et surtout d’envisager un monde meilleur pendant cette situation de crise sanitaire.

De nombreuses activités culturelles proposées autour de la lecture :

– Le réseau de lecture publique interviendra sur tous les centres grâce aux médiathèques et au média bus ;

– 52 interventions en ateliers musicaux, mini concert et atelier d’éveil musical avec l’association NAKYIAVA ;

– Spectacle de contes et de Marionnettes ainsi que des ateliers d’écriture autour du conte,

– Éveil théâtral,

– Initiation Guitare

– Animation autour des fruits et légumes lontan

– Initiation au moringue et danse de hip hop et atelier raconter zistoir.

Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Paul.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com