Le Cercle des échiquiers de l'Ouest va accueillir Fabien Libszewski, grand maître international (GMI) d'échecs, le mercredi 20 janvier 2021 à Saint-Paul. Présent à La Réunion du 17 au 23 janvier, il profitera de son passage pour donner des cours et participer à des entraînements avec les joueurs Saint-Paulois. (Photo d'illustration : Fabrice Picot)

Le titre de GMI constitue le rang le plus important décerné par la Fédération Internationale des Échecs et s'établit selon les résultats des joueurs. La présence de Fabien Libszewski représente par conséquent un événement rare. Cet invité prestigieux séjournera dans l’île du 17 au 23 janvier et se rendra dans différentes villes réunionnaises pour animer des stages.

“Je suis absolument ravi de venir rencontrer les joueurs. L’an dernier, je devais coacher les meilleurs jeunes réunionnais lors du championnat de France, malheureusement annulé à cause de la pandémie“, commente Fabien Libszewski, avant sa venue dans le département.

Le Cercle des échiquiers de l’Ouest se compose de 80% de jeunes de moins de 16 ans. Le benjamin est âgé de 6 ans. Après une précédente saison gâchée par la Covid-19, ce club retrouve une nouvelle dynamique. Ses membres se trouvent à l’initiative de la venue de Fabien Libszewski. Plusieurs d’entre eux devaient prochainement participer au championnat de France d’échec.