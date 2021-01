Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les services de la commune de Saint-Paul terminent la préparation de l'école délocalisée de Roche Plate afin que la structure soit opérationnelle pour la rentrée de ce lundi 25 janvier 2021. "Cinq agents installent un chapiteau de 25 mètres carrés dans une zone située près de l'église de cet ilet de Mafate" souligne la mairie saint-pauloise. Pour rappel, à la suite à l'incendie du Maïdo, des blocs rocheux menaçaient l'ancienne école de Roche Plate. La commune de Saint-Paul prenait alors la décision de la fermer et de délocaliser les cours pour assurer la sécurité des 9 élèves et de l'équipe éducative. Une parcelle a déjà été identifiée et retenue pour la construction d'une nouvelle école (Photo mairie de Saint-Paul)

