À partir de la rentrée scolaire de janvier 2021, le Territoire de la Côte Ouest met en oeuvre la gratuité des transports scolaires pour les élèves des écoles maternelles et primaires. "Cette démarche s'inscrit dans les orientations que la mandature porte en faveur du développement des transports publics. Car un élève qui prend le car scolaire pour aller à l'école est possiblement un futur utilisateur du transport public : il s'agit donc de déclencher le "réflexe transport en commun" dès le plus jeune âge" indique la mairie de Saint-Paul, membre du TCO au même titre que les communes de la Possession, du Port, de Trois-Bassins et de Saint-Leu (Photo : D.R. TCO).

