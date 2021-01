Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Les inscriptions au concours Jardins et balcons fleuris de la Ville de Saint-Paul sont ouvertes jusqu'au vendredi 5 février 2021. "Comme chaque année, les plus beaux coins de verdure des particuliers seront mis à l'honneur"note la mairie saint-pauoise. De nombreux lots sont à gagner et une récompense sera remise à chaque participant (Photo mairie de Saint-Paul)

