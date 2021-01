Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Envie de découvertes, de visites, de marches ou encore de randonnées... Il est temps de consulter la brochure de la Ville de Saint-Pau recensant toutes les visites guidées, conférences, ateliers famille pour les mois de février, mars et avril. Au programme : ateliers généalogie, des enquêtes du patrimoine et des visites guidées. "Le premier cycle, qui débute prochainement, présentera l'architecture réunionnaise du XVIIIème siècle et son héritage. Préparé et animé par Bernard Leveneur, ce programme vous permettra de (re) découvrir l'histoire de l'architecture militaire et civile, l'architecture religieuse et les maisons créoles du XVIIIème siècle et de leur héritage" commente la mairie de Saint-Paul

