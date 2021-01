Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

"Le filet de baignade de Boucan Canot est de nouveau opérationnel et la baignade est possible ce vendredi 29 janvier 2021 dans les zones dédiées" annonce la mairie de Saint-Paul ce vendredi après-midi. Pour rappel, un train de houle a touché Saint-Gilles-les-Bains, entraînant l'interdiction de la baignade et des activités nautiques ce mercredi 27 janvier. Par mesure de prévention, la Ville de Saint-Paul retirait provisoirement les filets de baignade (Photo rb/www.ipreunion.com)

