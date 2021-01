Opérationnel depuis ce jeudi 28 janvier 2021, le centre de vaccination de l'Étang Saint-Paul a été inauguré ce vendredi 29 janvier 2021. La Ville de Saint-Paul, dans une démarche proactive et de prévention, poursuit la lutte contre la Covid-19. Bien avant la circulation active du virus sur le territoire, la commune avait déjà transformée cette salle polyvalente en centre de dépistage ambulatoire de la Covid-19. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photos : ville de Saint-Paul)

Cette inauguration s'est faite en présence du sous-Préfet, Olivier Tainturier, de la directrice de l’ARS, Martine Ladoucette, de la députée, Karine Lebon, de la maire de Saint-Paul Huguette Bello, de l’élue déléguée à la politique de prévention santé Laëtitia Lebreton et du colonel Patrick Lallemand, médecin chef du SDIS. Ce centre devrait accueillir, au plus fort de sa fréquentation, entre 80 et 150 candidats à la vaccination.



“Je ne comprends pas la timidité des gens à se faire vacciner”, confie Jean Rigaudie, ancien professeur d’éducation physique et sportive. À bientôt 80 ans, il vient de recevoir sa première dose de vaccin au centre de vaccination de l’Étang Saint-Paul. Il revendra dans 28 jours pour recevoir la seconde dose, nécessaire pour garantir l’immunité. Mis en place sur la recommandation de la préfecture de La Réunion et de l’Agence Régionale de Santé, ce centre de vaccination est conforme aux orientation nationales à savoir, 8 centres pour La Réunion, soit 1 centre pour 100.000 habitants.



Ce jeudi 28 janvier 2021 dès 8h, la campagne de vaccination démarrait au sein de la commune de Saint-Paul, labellisée Ville Santé. La collectivité a mis à disposition la salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul – 71 rue de La Croix, pour cette campagne de vaccination de la population générale. “Je salue l’effort de la Commune d’avoir mis à disposition sans contre-partie financière du personnel mais aussi le local et le mobilier”, souligne Martine Ladoucette, directrice de l’ARS. “La commune de Saint-Paul est au rendez-vous”, renchérit Olivier Tainturier, Sous-Préfet de Saint-Paul. “Nous avons accueilli 36 personnes hier, le premier jour d’ouverture du centre”, précise Laëtitia Lebreton, élue en charge de la politique de prévention santé. “Nous en attendons 42 aujourd’hui”, affirme le colonel Patrick Lallemand, médecin chef du SDIS. Un nombre qui pourrait être doublé dans les jours prochains. La population, elle aussi est au rendez-vous.



Reconfigurée aujourd’hui en centre de vaccination, cette salle polyvalente accueille dorénavant le public de tout le bassin Ouest sur un minimum de 12 demi-journées par semaine, dont le samedi toute la journée.



Ce centre assure la sécurité sanitaire pour la distribution du vaccin, la sécurité anti malveillance pour la sécurisation des locaux, l’accessibilité des locaux vis-a-vis du grand public, la fonctionnalité des locaux (stationnement, accueil, gestion des flux, locaux de confidentialité), mobilisation de moyens humains pour une fréquence soutenue en semaine avec de larges plages d’ouverture et incluant les jours de week-end tout en garantissant un niveau de mutualisation adéquate pour réduire les points de distribution tout en augmentant les fréquences (distribution pluri hebdomadaires voire journalière) et diminuer les risques de sous consommation des doses unitaires.



Les publics éligibles sont les personnes âgées de plus de 75 ans et les patients orientés par leur médecin traitant sur prescription médicale.



Les patients devront pouvoir justifier, de son droit prioritaire à la vaccination, soit par critère d’âge (pièce d’identité), soit par pathologie (prescription médicale du médecin traitant pour le justifier). Chaque rendez-vous dure approximativement 10 minutes.



Ce centre de vaccination, rattaché au CHOR, accueillera deux médecins, deux infirmiers et deux assistantes administratives, un agent d’accueil et deux agents d’entretien détachés de la Mairie de Saint-Paul à raison de 8 heures par jour. 15 agents de la collectivité sont mobilisés au coeur de ce centre de vaccination.



À noter qu’après l’administration du vaccin, 15 minutes de surveillance sont recommandées. Enfin, le transport des personnes âgées de plus de 75 ans vers le centre de vaccination est assuré par le centre communal d’action social de la Ville de Saint-Paul, dès la réception de l’équipement adéquat.



Les documents à fournir :



• Carte vitale ou attestation de droits pour accéder à la gratuité du vaccin sans avance de frais

• Carte d’identité ou prescription médicale du médecin traitant pour justifier de l’éligibilité



Il est vivement recommandé de ramener votre propre stylo pour remplir le formulaire de consultation pré-vaccinale.



La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous :



• par téléphone au numéro unique : 02 62 72 04 04 (de 8H à 17H du lundi au samedi)

• en ligne : https://www.sante.fr