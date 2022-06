Durant le week-end du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022, c'est à la ville lumière, dans la capitale de Paris, que dix Saint-Paulois ont participé au championnat national de la Fédération sportive des associations sportives des postes, télégraphes et téléphones (FSASPTT) d'Académie Française de Muay Thaï (AFMT), à la conquête de titres. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Une belle réussite, car cinq d’entre eux sont revenus titrés :

• Desruisseaux Maireen (Phoenix Andoche Muaythai Clan) - Championne national catégorie juniors -48 kg

• Ibar Darren (Boxing Club de l’Ouest), Vice champion national catgéorie cadets -63 Kg

• Poinin-Coulin Nathan (Phoenix Andoche Muaythai Clan) Vice-champion national catégorie juniors – 57 kg

• Aure Sébastien (Phoenix Andoche Muaythai Clan) Vice-champion national catégorie séniors -54 kg

• Lamy Jeff (Phoenix Andoche Muaythai Clan) Vice-champion national catégorie séniors -63,5 kg

La ville de Saint-Paul, labellisée “Ville Active et Sportive” et “Terre de jeux” adresse ses félicitations aux champions, ainsi qu’à leurs coachs et au staff qui les accompagnent.

Saint-Paul fière de ses champions !

