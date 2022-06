Mercredi 1er juin 2022, la ville de Saint-Paul a inauguré le lancement des rencontres intergénérationnelles à l'école de Bellemène. Les marmailles de la garderie périscolaire "Ou Gingn" ont eu l'occasion d'échanger avec les gramounes du club Soleil. Le dispositif se déroulera tout le long du mois de juin. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Lors de cette première rencontre, plusieurs ateliers ont eu lieu comme l’initiation à la danse quadrille et la création de mandala. Ils se sont pris au jeu dans une ambiance très chaleureuse et bon enfant. Une belle rencontre entre ces deux générations en petit comité, permettant le partage, le bien vieillir et empêchant l’isolement des personnes âgées.

Le mercredi 29 juin 2022 se tiendra la restitution de tout ce qu’ils ont vécu pendant ce mois. Et petite surprise, un spectacle aura lieu !

Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, prend à cœur le bien-être de ses gramounes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul ou sur sa page Facebook.

www.ipreunion.com / [email protected]