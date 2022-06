Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Les cycles de conférences de Saint-Paul, ville d'art et d'histoire, se poursuivent. L'une d'elles, intitulée "naissance et développement de l'activité maritime à La Réunion aux XVIIe et XVIIIe siècles", sera animée par Olivier Fontaine, docteur en histoire, ce jeudi 9 juin 2022 à 18 heures à l'hôtel de Ville.

