Une semaine après le lancement des premières rencontres intergénérationnelles à l'école de Bellemène, qui visent à permettre un moment d'échange et de partage entre les marmailles et les gramounes, de nouvelles rencontres se sont tenues le mercredi 8 juin 2022. Différents ateliers ont été organisés, nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)

De nouveaux ateliers ont eu lieu : la fabrication de Ti Ban et des bacs à jardinière. L’occasion pour les marmay et les séniors d’échanger sur ces objets emblématiques de La Réunion. Nos gramounes ont donné leurs précieux conseils sur la manipulation des outils pour les bacs à jardinière des plantes aromatiques. Le développement durable reste au cœur de cette action grâce à l’utilisation des bois de palette. À la suite de ces diverses rencontres, une restitution de ces ateliers se tiendra bientôt.

Prendre soin des plus anciens représente un enjeu central pour la municipalité de Saint-Paul. L’enjeu est de contribuer à la dynamique enclenchée autour du bien vieillir. La ville va en effet adhérer au réseau francophone ville amie des aînés, lui-même affilié au réseau mondial des villes amies des ainés de l’Organisation mondiale de la santé.

En étroite collaboration avec 25 clubs de personnes âgées sur le territoire, la commune ambitionne de rendre les séniors des acteurs de quotidien, de leur cadre de vie, de leur santé, de leur condition de vie et de lutter contre leur isolement en permettant leur pleine participation à la vie collective de la cité. C’est le sens des actions déployées dans tous les Bassins de vie. Pour n’oublier aucun territoire.

L’axe prioritaire est de co-construire avec eux un plan séniors répondant à leurs attentes. En matière de solidarité et d’actions sociales, le but est de coller au plus près de leur parcours de vie. Dans le même temps, la municipalité accompagne fortement le tissu associatif et les 25 clubs du 3ème âge et ses 1 500 adhérents.