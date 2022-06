Trois jeunes athlètes du Sporting Club d'Haltérophilie et Musculation (SCHM) de Saint-Paul viennent de réaliser des performances exceptionnelles au championnat de France élite organisé à Wittenheim en Alsace. Dans la catégorie des moins de 15 ans, Maëva Richard, en moins de 49 kilos, et Serena Auzate, en moins de 64 kg, décrochent la première place à l'occasion de ces France. Chez les moins de 17 ans, Alicia Auzate, en moins de 49 kg, monte sur la deuxième place du podium. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

La ville de Saint-Paul, labellisée terre de jeux 2024, félicite ces championnes formées dans ce club du territoire.

La commune, également labellisée ville active et sportive, a pour ambition de favoriser l’ascension au plus haut niveau des athlètes Saint-Paulois. Saint-Paul dispose en effet d’un vivier de talents important dans tous ses Bassins de vie. Le territoire Saint-Paulois compte 295 associations sportives et 21 000 licencié·es.

