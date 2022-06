La réserve naturelle marine de La Réunion invite la population à venir découvrir, gratuitement, accompagné d'un guide expérimenté, la richesse et la fragilité du récif corallien de l'Hermitage, sur plusieurs dates jusqu'à la fin du mois d'août. Découvrez le calendrier. (Photo : Ifrecor)

L’activité se déroule dans le lagon de l’Hermitage, un stand d’accueil de couleur bleu est installé sur le haut de plage de l’Hermitage, 100m au sud du restaurant Go Cap Méchant. Elle peut être annulée si les conditions météorologiques ne sont pas satisfaisantes. Il faut se munir de palmes, masque et tuba (matériel non fourni et obligatoire). Une combinaison est aussi recommandée en cette période d’hiver austral.

Vous pouvez y participer les 21, 23 et 25 juin 2022, 6 et 7 juillet 2022, et les 9, 10, 18, 20, 24, 26 et 31 août 2022. Pour avoir plus d'informations ou pour réserver, vous pouvez appeler le 0692 89 18 68