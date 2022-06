La Ville de Saint-Paul organise en partenariat avec l'AFDAR (Association féminine pour le développement agricole Réunionnais) la deuxième édition du marché des agricultrices. Il se tiendra ce mercredi 15 juin 2022, de 12h à 17h, au Mail de Rodrigues, à l'Hermitage-les-Bains. (Illustration : ville de Saint-Paul)

La commune, terre attractive et écologique, valorise ainsi l’engagement de ces professionnelles. Dix exposantes feront découvrir au grand public, invité à venir nombreux, des produits transformés, des fruits et légumes de saisons, des plantes aromatiques et des compositions florales.

En proposant ce marché, la municipalité veut confirmer son attachement à la production locale. Les saint-paulois et les réunionnais, en général, possèdent en effet un lien particulier avec la terre.

