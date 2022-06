Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Samedi 11 juin 2022, le gala de international de boxe, présenté par le Team Basquaise, s'est tenu au gymnase de Plateau Caillou de la ville de Saint-Paul. En présence du maire, Emmanuel Séraphin et du 7ème adjoint Salim Nana-Ibrahim, les combattants des quatre coins de l'île et de Mayotte ont montré toutes leurs techniques et leur passion dans les 15 sports de combat présentés lors de cette journée. La ville de Saint-Paul, terre de champions, regorge d'un potentiel de talents incroyable et est très honorée de recevoir un tel évènement sur son territoire. (Photos : ville de Saint-Paul)

