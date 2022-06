Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Mercredi 15 juin 2022 s'est tenue la fête de fin d'année pour les écoles municipales de natation à Saint-Paul. Pour marquer le coup, les trois écoles de natation : celle de Bois-de Nèfles, celle du front de mer et celle de Plateau Caillou se sont retrouvées à la piscine municipale de Plateau Caillou sous le soleil d'hiver. Les marmailles âgés entre 4 et 11 ans ont partagé une belle matinée tous ensemble et ont profité des animations installées par les maîtres nageurs et sauveteurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

