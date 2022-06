Une soirée théâtre forum s'est déroulée jeudi 16 juin 2022, à Léspas culturel Leconte de Lisle, à Saint-Paul, pour lutter contre toutes les formes de discrimination de sexisme. Cet événement marque l'aboutissement d'un projet d'importance mené depuis maintenant un an par la municipalité.

L’enjeu est de lutter contre toutes les formes de discriminations trop souvent liées à des stéréotypes sexistes. Une douzaine de Saint-Pauloises et un Saint-Paulois ont suivi des ateliers animés par la comédienne Delixia Perrine, la photographe Marie-Pierre Manecy, et la chanteuse Anne O’Aro.

Un groupe d’adolescents du collège Célimène de la Saline a aussi travaillé avec elles. Ces jeunes générations ont été sensibilisées à la nécessité de faire évoluer les mentalités.

Ces actions sont enclenchées dans le cadre du conseil local de sécurité et prévention de la délinquance et du contrat de ville comme le rappelle l’adjointe à la prévention de la délinquance, Hélène Rougeau, face aux différents partenaires de la commune, terre accueillante et participative.