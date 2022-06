Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Mercredi 15 juin 2022, la troisième rencontre intergénérationnelle s'est tenue à l'école de Bellemène Saint-Paul. "Lors de cette journée, marmailles et gramounes ont partagé des moments chaleureux autour d'un atelier de plantation. L'occasion pour les seniors de sensibiliser les plus jeunes sur la manipulation d'outils et de partager leurs connaissances sur les plantes aromatiques, très présentes dans nos jardins" écrit la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-desssou (Photos : ville de Saint-Paul)

Mercredi 15 juin 2022, la troisième rencontre intergénérationnelle s'est tenue à l'école de Bellemène Saint-Paul. "Lors de cette journée, marmailles et gramounes ont partagé des moments chaleureux autour d'un atelier de plantation. L'occasion pour les seniors de sensibiliser les plus jeunes sur la manipulation d'outils et de partager leurs connaissances sur les plantes aromatiques, très présentes dans nos jardins" écrit la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-desssou (Photos : ville de Saint-Paul)