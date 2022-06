Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Mardi 14 Juin à 17H54

Lundi 13 juin 2022, la ville de Saint-Paul a réceptionné du mobilier d'inclusion numérique, au village numérique de La Saline. La commune a déployé depuis plusieurs mois six conseillers numériques itinérants pour couvrir l'intégralité des bassins de vie et, occasionnellement, le territoire de Mafate. L'enjeu est d'équiper et de permettre à ces conseillers de réaliser leurs actions d'accompagnement en dehors des lieux traditionnels de médiation numérique, afin d'atteindre les personnes qui ne connaissent pas l'offre existante. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul

