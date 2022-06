Du vendredi 1er au jeudi 14 juillet 2022, la ville de Saint-Paul organise les festivités de juillet. Au programme : village artisanal, animations de rue, bal des séniors, bal populaire et feux d'artifices tirés le 14 juillet. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Saint-Paul, ville d’art et d’histoire, retrouve son dynamisme en matière de culture et d’art. Ce rayonnement est perçu partout sur le territoire et au-delà. Depuis bientôt deux ans, ce nouvel essor culturel apparaît de plus en visible.

Notre commune redevient une cité majeure sur le plan culturel. La ville va redonner à la manifestation historique des fêtes de juillet un caractère particulier. C’est aussi un véritable marqueur de l’identité Saint-Pauloise. Cette fête emblématique va rayonner.

• La traditionnelle braderie se tiendra du lundi 4 au jeudi 14 juillet 2022 en centre-ville.

• Le parc Expobat s’animera, lui, du vendredi 1er au jeudi 14 juillet 2022. Les plateaux artistiques et la fête foraine s’y dérouleront.

