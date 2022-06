Dans le cadre de ses actions, la MIO (Mission intercommunale Ouest) organise mercredi 22 juin 2022, une journée "forum de l'alternance" à Saint-Paul, en partenariat avec des Centres de Formations d'Apprentis (CFA). Cette journée a pour objectif de permettre à des jeunes de rencontrer et d'échanger avec des professionnels de différents secteurs, en vue de potentiels contrat d'alternance. (Photo : ville de Saint-Denis)

Cette action a vocation à faire découvrir à des jeunes le contrat d’apprentissage, par le biais de rencontres et d’échanges avec des professionnels, mais aussi d’élargir leurs pistes professionnelles en découvrant la gamme des métiers accessibles par le biais de l’apprentissage.

Elle vise à promouvoir les métiers des différents secteurs ainsi que de favoriser l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Au cours de cette journée, les jeunes seront mis en relation avec des offres existantes mais pourront aussi échanger avec les partenaires sur les métiers qui recrutent, sur les contrats d’apprentissage, mesure actuellement prisée par les employeurs.

La MIO cherche à favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, en les accueillant, les informant, les orientant et les accompagnant en vue de leur autonomie, afin de les rendre acteurs et responsables de leur insertion sociale et professionnelle.

Cette 2e édition de la journée "forum de l'alternance" se tiendra à la Mission intercommunale ouest dans le local Attitudes Pro, au 10, rue Poivre, à Saint-Paul. Lors de sa première édition, la MIO a accueilli pas moins de 200 jeunes.

Pour plus d'information ou pour vous inscrire, cliquez ici.