Le festival de l'océan, organisé par l'Office de Tourisme de l'Ouest, débarque à Saint-Paul à compter du vendredi 1er juillet 2022. L'art se mêlera au festival avec les ateliers créatifs et la présence d'artisans péi. Les enfants ne sont pas oubliés, une sirène et un triton viendront les rencontrer pour leur conter une histoire... Grâce à la présence de plusieurs associations, le public sera sensibiliser sur les nombreuses thématiques sur l'océan. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le vendredi 1er juillet 2022, retrouvez une projection au cinéma de Cambaie à partir de 19 heures, exposant des clips et regroupant l’ensemble de vidéos et photos du concours 2022, menant à la remise des prix. L’inscription à cette soirée est gratuite et obligatoire.

Le littoral en fête se déroulera le samedi 2 juillet sur la plage de l’Hermitage où diverses activités sont proposées : du paddle, des randonnées subaquatiques et même une chasse au trésor !

Pour plus d'informations sur la programmation du festival, cliquez ici.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul ou sur sa page Facebook.

www.ipreunion.com / [email protected]