La Maison Serveaux accueille la prestigieuse exposition internationale "Le off de la biennale de Dakar" depuis le 23 mai 2022, et jusqu'à ce mardi 21 juin 2022. Saint-Paul, ville d'art et d'histoire, propose d'assister à cet événement, du lundi au jeudi, de 8h à 16h, et le vendredi, de 8h à 15h.

