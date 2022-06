Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

La médiathèque Leconte de Lisle à Saint-Paul est concernée depuis le 13 juin, et jusqu'au mois de mars 2023, par des travaux de rénovation. "La première phase de ces travaux, débutée le 13 juin et programmée jusqu'à fin septembre, consiste en une opération de désamiantage des façades extérieures du bâtiment" note la mairie saint-pauloise. Afin de permettre aux usagers de continuer à fréquenter la structure durant cette période, la médiathèque restera ouverte et accessible aux publics pendant les travaux. "Le personnel de la médiathèque se tiendra disponible pour apporter aux usagers tous les éléments d'information concernant le fonctionnement de l'équipement durant ces travaux" informe la mairie (Photo mairie de Saint-Paul)

