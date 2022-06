Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Les vacances se profilent. La mairie de Saint-Paul lance le dispositif "Vac'ado", des stages gratuits dédiés aux adolescents âgées entre 11 et 17 ans. Six stages sont ainsi proposés dans les différents bassins de vie du territoire pour les mois de juillet et août 2022. Durant cinq jours, marmailles et ados âgés entre 11 à 17 ans, pourront découvrir les activités de plein air, le numérique et autres activités artistiques. Mis en place pour favoriser l'accès aux loisirs et à l'information, mais aussi pour susciter l'engagement citoyen et la participation, ces stages vont pouvoir accueillir au total 300 ados sur six séjours.

