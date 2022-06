Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine rentrée de l'EAIO (École artistique intercommunale de l'ouest), prévue le 29 août 2022. Si vous habitez le territoire de la côte Ouest et que vous souhaitez pratiquer une discipline artistique dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre, des arts visuels ou du cirque, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour l'année 2022-2023. (photo : EAIO)

L'EAIO vous invite à découvrir ses nouveaux programmes pour sa rentrée. L’offre 2022-2023 se veut encore plus diversifiée et accessible pour tous avec des nouveaux ateliers, mais également des stages, des évènements, des projets tout au long de l’année, à suivre… Soucieuse de simplifier vos démarches, elle vous propose l’inscription et le paiement en ligne.

L'école propose avant tout une approche pédagogique innovante qui favorise la créativité et l’autonomie des élèves, les pratiques collectives, l’interdisciplinarité et l’identité locale. Elle fonctionne grâce à un réseau qui rassemble différents acteurs et ressources du territoire, du littoral aux écarts.

Les tarifs sont adaptés pour permettre une plus grande accessibilité à la culture : les frais pédagogiques annuels sont calculés en fonction de votre quotient familial et les publics spécifiques (étudiants, personnes en situation de handicap et séniors de + 60 ans) bénéficient d’un tarif préférentiel.

Inscrivez-vous dès maintenant pour l’année 2022-2023, jusqu'au 10 septembre 2022. Faites vite, les places sont limitées.

Pour simplifier vos démarches, privilégiez l’inscription en ligne en quelques clics (un planning de permanences est également prévu par ailleurs si besoin). Retrouvez toutes les informations sur les programmes proposés et la procédure d’inscription en cliquant ici, ou en envoyant un mail à [email protected]