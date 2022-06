"Le plus grand carnaval de La Réunion revient"

Suzelle Boucher, adjointe à la culture à Saint-Paul, prend la parole. La conférence de presse a été installée sur la rotonde de Saint-Gilles. "Après deux ans de crise sanitaire, le plus carnaval de La Réunion revient enfin. Un événement incontournable de l'agenda de la ville de Saint-Paul. C'est un plaisir de voir ce Grand Boucan vivre et revivre, et ce même si le roi Dodo n'y survivra pas."

Suzelle Boucher représente Emmanuel Séraphin, le maire étant retenu ailleurs. "Nous accompagnons cette manifestation accompagnée par la Compagnie Pôle Sud. Je rends un hommage appuyé à la gestion remarquable de sa présidente."