Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Jeudi 23 Juin à 12H38

Mercredi 22 juin 2022, la ville de Saint-Paul a eu l'honneur d'accueillir trois footballeurs professionnels, Amandine Henry, footballeuse de l'Olympique lyonnais et ancienne internationale française, Quentin Merlin, jeune espoir du Football Club Nantes et Fabrice Abriel, ancien joueur dorénavant entraîneur et parrain de l'association depuis 2010, au stade Souprayenmestry à la Saline-les-Hauts. Ces joueurs étaient présent pour participer à la 13ème édition de "Foot en Very Important Marmailles" avec les jeunes Saint-Paulois de l'association 1000 Sourires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

