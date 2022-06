Publié il y a 29 minutes / Actualisé le Mardi 21 Juin à 13H34

Lundi 27 juin 2022, le vaccinobus s'arrête à Saint-Paul, sur le parking de l'église du Guillaume. Il accueillera toutes les personnes de plus de 12 ans sans rendez-vous de 8h30 à 18h. Médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes souhaitant se faire vacciner. (1ère dose, 2ème dose, 1ère dose de rappel et 2ème dose de rappel pour les personnes concernées). La vaccination est possible avec le Pfizer et le Novavax. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : Ville de Saint-Paul)

