Le roi Dodo en train de brûler sur la plage des Brisants. Positionnées un peu plus loin, des milliers de personnes déguisées observent le bûcher. La température monte de quelques degrés. Un feu d'artifice est tiré. Le ciel de Saint-Gilles-les-Bains s'illumine à nouveau. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Il s’agit d’une manifestation de tous les records. Plus de 40.000 personnes participent à cette édition historique. Jamais, autant de public n’avait été rassemblé à ce Grand Boucan. Le plus grand carnaval de La Réunion signe un retour grandiose pour sa 24ème édition organisée ce dimanche 26 juin. La Municipalité accompagne cette manifestation d’envergure portée depuis 1997 par la Compagnie Pôle Sud en partenariat avec la cité Saint-Pauloise, l’Office de tourisme intercommunal de l’ouest et le Territoire de la côte ouest.

Les déguisements délirants, colorés et originaux envahissent les rues Saint-Gilloises à cette occasion. Le thème retenu cette année " Art musée vous " donne une couleur particulière à ce rendez-vous si attendu. Les créateurs, les créatrices, les forces vives de l’art et de la culture expriment leur art. 34 associations participent à ce retour à la vie festive. 14 chars défilent de la rue Général de Gaulle, jusqu’au spot des Brisants.

Les élu·es du Conseil Municipal se joignent également à ce défilé géant. Comme en témoigne la présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, de la deuxième Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle Boucher, de l’Adjointe du Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, Virginie Sallé, du troisième Adjoint, Sébastien Guyon.

Ce carnaval fait rayonner Saint-Gilles-les-Bains. C’est une fête ouverte sur le territoire Saint-Paulois. La Ville attractive et dynamique offre ainsi de l’espace aux talents et aux créativités sur le territoire. Saint-Paul, ville d’Art et d’Histoire, accueille une édition 2022 synonyme de partage, d’unité et de communion. Ces valeurs constituent l’essence même du Grand Boucan. Depuis maintenant deux ans, Saint-Paul retrouve un rayonnement inédit. Ce nouvel élan se perçoit sur le territoire et au-delà des frontières de la commune.

Ti pa, ti pa, la commune devient une terre de festivals et de culture et une cité majeure au plan culturel. Accueillir le Grand Boucan démontre le travail de fond mené dans le domaine.

Retrouvez ci-dessous les plus belles photos prises pendant le festival.