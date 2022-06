Après plusieurs années d'absence, la journée locale de l'accès au droit s'est déroulée à Saint-Paul dans les jardins de l'hôtel de ville ce samedi 25 juin 2022. Organisée par le Conseil départemental d'accès au droit de La Réunion (CDAD) en partenariat avec la ville de Saint-Paul, ces rencontres étaient très attendues par les Saint-Paulois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Déjà beaucoup de monde était présent dès 8h30, notamment le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, Patricia Vallon-Hoarau Crosson, élue en charge de l’insertion sociale et à l’égalité des droits, Bruno Karl, président du Tribunal de grande instance (TGI) et du CDAD et Véronique Denizot, procureure de la République.

Litige, différend familial, problème de succession, conflit de voisinage, contrat de travail… Sont autant de problématiques rencontrées par les Saint-Paulois et, plus largement les Réunionnais.

Pour vous orienter, vous conseiller et vous aider, cette journée locale d’accès au droit a concentré, en un seul et même lieu accessible, tous les professionnels du droit et les associations. Ces rencontres, gratuites, anonymes et sans rendez-vous, se sont déroulées jusqu’à 15h dans les jardins de l’hôtel de ville ce samedi 25 juin 2022.

Pour répondre aux questions, étaient présents : avocats, notaires, huissier de justice, délégué de défenseur des droits, conciliateurs de justice, Union des femmes Réunionnaises, réseau VIF, Police Municipale-Cellule VIF, Caisse d’Allocations Familiales, Croix Rouge française (Service des tutelles), Orizon LGBT+, La Cimade (Droit des personnes étrangères, réfugiées et migrantes), UFC Que Choisir (Droit des consommateurs)...

À Saint-Paul, terre accueillante et participative, tout est mis en oeuvre pour vous permettre de mieux connaître vos droits, de les faire valoir ou de les exécuter grâce à l’intervention de professionnels du droit ou d’associations.

"Je sais combien cette journée, dont l’objectif est de mieux faire connaître aux Saint-Paulois l’accès au droit et ses acteurs majeurs, est essentielle. Essentielle, car elle permet de mettre en lumière le travail quotidien du CDAD, des partenaires professionnels du droit et des associations. Essentielle, puisqu’elle permet également d’accéder à des informations générales sur les droits et obligations des particuliers", a expliqué Emmanuel Séraphin.

"C’est pourquoi, je tiens à remercier tous les professionnels du droit : les magistrats, les présidents et les membres des différentes associations qui nous font l’honneur de leur présence aujourd’hui pour orienter, aider et conseiller nos administrés. Je tiens également à remercier nos agents des Points Justice, nos aidants-connects, nos écrivains publics et nos Conseillers numériques ainsi que tous les autres services administratifs qui contribuent, à leur échelle, à favoriser et à garantir l’accès au droit pour tous", a conclut le maire de Saint-Paul.

