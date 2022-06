Le réseau de lecture publique de Saint-Paul organise la 8ème édition du "Partir en livre", sur le thème "Et vive l'amitié!", jusqu'au dimanche 24 juillet 2022. Venez découvrir les animations qui vous attendent dans les différentes bibliothèques de l'île. (photo : ville de Saint-Paul)

Au programme : une séance d’illustration autour de la BD “Viens dessinez ton ou ta meilleur(e) ami(e”) avec l’illustrateur Moniri M’baé ou encore réaliser une carte portale pour un(e) ami(e) avec l’animatrice Frédérique Guillaumat.

Des animations auront lieu :

• A la bibliothèque de Plateau Caillou, le mercredi 6 juillet 2022, entre 10h et 11h30, et le mardi 12 juillet 2022 entre 14h et 16h

• A la bibliothèque de Bois-de-Nèfles, le mercredi 6 juillet 2022, entre 14h et 15h30, et le mercredi 12 juillet 2022, entre 10h et 12h

• A la bibliothèque du Guillaume, le lundi 11 juillet 2022 entre 14h et 16h

La ville réinvente le plaisir de lire en partageant un moment culturel dans son réseau de lecture publique. À partir de sept ans, ces ateliers sont à découvrir sans plus tarder !

Les inscriptions sont obligatoires au 0262 44 18 15

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul ou sur sa page Facebook.