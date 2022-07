Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Mercredi 29 Juin à 12H44

Mercredi 28 juin 2022, onze marmailles de Mafate, âgés entre 3 et 11 ans scolarisés à l'école de Roche Plate découvrent les joies des activités nautiques à la piscine de Plateau Caillou. Pour marquer le coup, les marmailles, dont le plus jeune est inscrit en petite-section, ont profité des structures gonflables et des ateliers des maître nageurs sauveteurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

