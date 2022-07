Afin de permettre le bon déroulement de la manifestation commerciale qui se déroulera du lundi 4 au jeudi 14 juillet 2022 dans le centre ville de Saint-Paul, les mesures de circulation et de stationnement seront prises. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le parking du CAS et le parking à l'angle des rues Suffren et Evariste de Parny seront interdits à la circulation et au stationnement du dimanche 26 juin 2022 au dimanche 17 juillet 2022 afin de permettre l'installation des manèges. LEs rues suivantes seront interdites à la circulation et au stationnement du lundi au jeudi 14 juillet 2022 de 8h30 à 18h30 :

- rue Marius et ARy Leblond, entre la rue du Général de Gaulle et le jardin de la mairie à l'exception du carrefour avec la rue Rhin et Danube et le carrefour avec la rue Eugène Dayot ;

- rue Suffren, entre la rue Evariste de Parny et de Chaussée Royale;

- rue Leconte de Lisle, entre la rue Suffren et la rue Eugène Dayot ;

- rue du comerce, entre la rue Rhin et Danube et la rue Suffren.

La ruelle de la Poste ainsi que la rue Millet seront interdites d'accès aux véhicules sauf riveains et des livraisons des commerçants. Dans le cadre du Bal des Séniors, le jeudi 7 juillet 2022, le stationnement sera interdit :

- parking Laçay du lundi 4 juillet 2022 à 5h au vendredi 8 juillet 2022 à 12h. Pour le bon déroulement du Feu d'artifice au débarcadère, la circulation sera interdite sur la rue du Quai Gilbert portion comprise entre la rue Lépinay et la rue Rhin et Danube portion comprise entre la rue Evariste de Parny et la rue du Quai Gilbert le jeudi 14 juillet 2022 de 17h à 22h00.