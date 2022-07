Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre de la lutte contre les cancers masculins, l'association "Les moustaches à vélo", présente "la plus longue ascension de France". Elle se déroulera au Maïdo le 13 novembre 2022. Et "parcours familial" et un "parcours sportif" sont proposés. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre de la lutte contre les cancers masculins, l'association "Les moustaches à vélo", présente "la plus longue ascension de France". Elle se déroulera au Maïdo le 13 novembre 2022. Et "parcours familial" et un "parcours sportif" sont proposés. (Photo : rb/www.ipreunion.com)