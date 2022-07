Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Les 8, 9 et 10 juillet 2022, Pierre Dubois, champion de France et d'Europe de carrom (jeu de bois) remet son titre en jeu lors de la coupe d'Europe. Si vous participez aux animations "jeux en bois" proposés chaque 1er samedi du mois dans les équipements culturels de Saint-Paul, vous avez sûrement dû rencontrer Pierre Dubois, champion de France et d'Europe.

