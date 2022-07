Les Fêtes de juillet de Saint-Paul se déroulent entre le 4 et le 14 juillet 2022. Ces Fêtes existent depuis près de 60 ans dans la ville, mais la municipalité souhaite donner un caractère unique à cette édition 2022. De nombreuses animations auront lieu en centre ville dans les jours à venir. Découvrez le programme.

Le jeudi 7 juillet 2022, un bal la poussière dédié aux séniors aura lieu sur le parking de l’Hôtel Laçay (derrière Vapiano), entre 9h et 17h. Ce même jour, le jardin de l’Hôtel de Ville accueillera entre 9h et 12h, des activités bien-être et loisirs, créatifs.

Vous pouvez profiter du village ARTisanal installé au marché couvert tout au long des festivités. Le centre-ville s’anime tous les jours avec la braderie : jeu du juste prix, concerts, karaoké, défilés… Sans oublier la loterie dont le tirage au sort se déroulera le jeudi 14 juillet à 16h.

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré le 14 juillet. Vous pourrez assister à un spectacle son et lumière sur le front de mer.

Pour avoir plus d'informations sur le programme des festivités, vous pouvez vous rendre sur le site de la ville de Saint-Paul.