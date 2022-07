Marie-Paule Chatellier, la directrice et la seule enseignante de l'école de Marla, prend sa retraite ce vendredi 8 juillet 2022. Elle vient de passer 12 ans à transmettre son savoir aux marmailles de l'ilet de Mafate. Cette année, la Mafataise d'adoption accueille 10 élèves de la petite section au CM2. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : Ville de Saint-Paul)

Pour son départ à la retraite, Saint-Paul, titrée ville amie des enfants, tient à saluer son parcours exemplaire. C’est le sens de la cérémonie organisée dans cet établissement ce 8 juillet. Les habitants de Marla, leurs parents et les élu·es du Conseil de Saint-Paul effectuent le déplacement pour ce bel hommage rendu à Marie-Paule Chatellier.

La Députée, Karine Lebon, également Conseillère municipale, le 11ème Adjoint, délégué au Bassin de vie de Mafate, Jean-Philippe Marie-Louise, le 7ème Adjoint au Plan éducatif global, Salim Nana-Ibrahim et la 16ème adjointe aux affaires éducatives, Nila Radakichenin, assistent à ce moment chargé d’émotions tout comme les équipes administratives de la commune.

La star du jour revient sur cette expérience enrichissante. Ces 10 années lui ont permis de nouer des amitiés indéfectibles avec les Mafatais. Elle n’oublie pas les valeurs d’entraide, de solidarité et de partage qui ont marqué cette partie de sa carrière dans le cirque. La directrice-enseignante retient aussi tout ce qu’elle appris auprès d’eux.

"À Mafate, on se sent plus proche des parents, des enfants et du personnel communal. Cette expérience apprend à tout relativiser. Je connais tout le monde. Les familles ont tenu à être là : ça fait chaud au cœur", confie, émue, Marie-Paule Chatellier. Elle tient d’ailleurs à remercier la ville et ses services “qui ont fait au mieux pour coller à nos demandes et à nos attentes”, ajoute la professeure.

Au nom de la Municipalité, les élu·es saluent son engagement constant pour la réussite des jeunes générations Saint-Pauloises. Le parcours de Marie-Paule Chatellier constitue un bel exemple d’implication. Son enseignement a contribué à l’excellence éducative de Saint-Paul, y compris à Mafate.

L’enjeu est d’offrir le plus de chances aux enfants dans tous les bassins de vie pour favoriser leur ascension sociale. Cela passe par l’école. C’est aussi la logique du Plan éducatif global déployé partout sur le territoire. Bravo à vous Marie-Paule Chatellier pour votre brillante carrière et merci beaucoup pour les enfants Mafatais.