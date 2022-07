Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin et son conseil municipal souhaitent, en ce jeudi 14 juillet, une excellent fête nationale à toute la population.

Le centre-ville continuera à vibrer toute la journée avec plusieurs animations prévues. Le feu d’artifice sera tiré aux alentours de 20 heures sur la Place du Débarcadère. Venez aussi assister à un spectacle son et lumière. Vous pourrez également suivre en direct sur Kréol FM ce feu d’artifice. Le Parc Expobat sera accessible, de 14 heures à 1 heure du matin, ce jeudi 14 juillet. Le public vibrera au son du Kréol tour avec des concerts et une programmation d’artistes 100% Saint-Paulois dès 20 heures.

Afin de permettre la mise en place et le tir du feu d’artifice aux alentours de 20 heures ce jeudi 14 juillet 2022, la Ville prend un arrêté municipal. Ainsi, la baignade, la plongée sous-marine, la navigation et le mouillage des navires et engins de toutes natures seront interdits dans un rayon de 300 mètres par rapport à l’axe du pas de tir, le 14 juillet, de 19 heures à 21 heures.

- Point sur la circulation -