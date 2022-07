Depuis le 8 juillet 2022, l'Écocité de La Réunion a lancé le programme Kréolab'. Un appel à projets urbains innovants qui doit s'appuyer sur l'inventivité et l'expertise de groupements afin de structurer les filières locales. Le tout, en respectant l'identité créole du territoire de la côte Ouest de La Réunion.

"Unique en Outre-mer, l’Écocité de La Réunion a pour ambition de développer et faire rayonner le modèle réunionnais de la ville durable, insulaire et tropicale. Avec cet appel à projets d’une ampleur inédite, l’Écocité portera les ambitions du territoire pour inventer la ville tropicale et bioclimatique demain", indique Emmanuel Séraphin, président du TCO et du Président du GIP de l’Ecocité de la Réunion.

- Kréolab', un projet pour l'urbanisme tropical -

Pour bâtir la ville tropicale de demain, les projets portés "doivent être avant-gardistes d’un point de vue social, environnement et économique", indique le TCO. Ils doivent "prendre en compte, l’évolution des modes de vie dans le respect de l’art de vivre créole". Mais aussi, et cela est très important pour le TCO, "être la vitrine du vivre ensemble réunionnais".

Des projets qui doivent également respecter les enjeux climatiques du territoire. Ce projet Kréolab’, est avant tout un moyen "de proposer un modèle d’affaire de la ville renouvelée dans un cadre de conception collaboratif".

- 7 sites sélectionnés –

Pour réaliser ces projets, sept sites ont été sélectionnés dans le cœur du TCO, seul territoire labellisé Écocité.



- Porte de l’Océan 3/4 : Friche industrielle, porteuse du patrimoine de la ville. - Mascareignes : En entrée de ville, présence de quartiers résidentiels, d’équipements et commerces.

- Bois de senteurs : Lieu phare de la ZAC Cœur de ville (écoquartier / Smart-city) et proche du centre-ville historique.

- Hauts de Saint-Laurent : Place centrale du quartier haut de Saint-Laurent avec ses logements, commerces, équipements et services.

- Entrée de ville PRU : Ville labellisée " Pays d’Art et d’Histoire ", berceau du peuplement réunionnais

- Plaine des loisirs – Cambaie : Démonstrateur de la ville durable "Habiter la France de demain" (AMI - France 2030)

- L’Écocité pour une ville durable -

Unique en Outre-mer, l’Écocité de La Réunion a pour ambition de développer et faire rayonner le modèle réunionnais de la ville durable, insulaire et tropicale. "D’une dimension inédite pour La Réunion, l’Ecocité est exceptionnelle et porte l’engagement collectif du territoire".

"La seule Ecocité de référence insulaire et tropicale de France et profondément Réunionnaise, est façonnée par une histoire et un patrimoine hors du commun. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, La Réunion est un territoire d’une richesse naturelle unique au monde. L’Ecocité doit puiser son développement et son supplément d’âme dans son identité créole", souligne Emmanuel Séraphin.

Il ajoute, "cette émulation collective que nous recherchons doit nous permettre de faire émerger des projets remarquables, vitrine de nos ambitions et de notre capacité d’innovation. Notre capacité d’innover est une réalité puisque notre territoire, confronté à des problématiques de transition et de prise en compte des enjeux environnementaux dans leurs modalités de développement, vient d’être labellisé Ville Durable Innovante (VDI)".

- L'Écocité, un axe stratégique -

L'Écocité de La Réunion a une position clé sur l'axe Afrique-Asie. Premier port d'Outre-mer, 4ème porte à conteneurs en France, un zone arrière porturaire à aménager. C'est également un espace stratégique avec un fort potentiel de développement et de rayonnement. D'ici 2030, 14 opérations d'aménagement sont programmées, pour un budget de près de 2 milliards d'euros.

Le climat tropical de l’île est le terrain idéal pour expérimenter et développer des solutions innovantes face au réchauffement climatique ou aux risques naturels. Les savoir-faire et l’expertise réunionnais en matière d’aménagement et de construction bioclimatique sont structurés et reconnus.



"En 2050, plus de 50% de la population vivra en ville, principalement en Asie et en Afrique : les savoir-faire éprouvés à La Réunion rayonneront dans l’ensemble de l’hémisphère Sud", indique le TCO.

