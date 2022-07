Les espaces mis à disposition sont situés en aval de l’Etang de Saint-Paul, sur le site de la base nautique accolé au Sentier littoral ouest (SLO) et ancré au sein de la RNN Etang de Saint-Paul et de la Zone humide d’importance internationale Ramsar Etang de Saint-Paul. L’objectif est de permettre l’accès à l’eau à toute personne en situation de mobilité ou non, désirant faire une activité nautique non motorisée de manière sécurisée et qui participe à la préservation de l’Etang de Saint-Paul.