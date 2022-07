EDF à La Réunion informe que ses clients situés dans différents quartiers de Saint-Paul, qu'ils seront concernés par une coupure d'électricité pour travaux entre le mardi 19 juillet au jeudi 21 juillet 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune saint-pauloise

Voici le planning des coupures

- le mardi 19 juillet entre 08h30 et 15h30 : Chemin Crescence Chemin Cryptomérias, Chemin Féoga 1 et rue Sarda GARRIGA

- le mercredi 20 juillet entre 0!h30 et 16h : Chemin Bruniquel, Chemin de l’Hermitage, Rue des Taille Vent, Résidence les Vavangues, rue Gabriel Guisthau, ruelle des Ajoncs, ruelle des Vavangues, rue Nany, route nationale 1

- le jeudi 21 juillet entre 9h et 14h : Chemin Bruniquel, Chemin de l’Hermitage, Rue des Taille Vent, Résidence les Vavangues, rue Gabriel Guisthau, ruelle des Ajoncs, ruelle des Vavangues, rue Nany, route nationale 1

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville de Saint-Paul et sa page Facebook.