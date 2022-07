Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Lundi 18 juillet 2022, les premiers stages gratuits du Vac'ados à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans, ont débuté au gymnase de Saint-Paul Centre et au Case de la Saline-les-Bains de 8h30 à 17h. Durant cette semaine et jusqu'au vendredi 22 juillet 2022, les ados pourront bénéficier de stage gratuit autour de la robotique, du numérique ou encore des graffs. Pour chaque stage, une cinquantaine de places est disponible. Au total, six stages sont ainsi proposés dans les différents bassins de vie du territoire pour les mois de juillet/août. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Lundi 18 juillet 2022, les premiers stages gratuits du Vac'ados à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans, ont débuté au gymnase de Saint-Paul Centre et au Case de la Saline-les-Bains de 8h30 à 17h. Durant cette semaine et jusqu'au vendredi 22 juillet 2022, les ados pourront bénéficier de stage gratuit autour de la robotique, du numérique ou encore des graffs. Pour chaque stage, une cinquantaine de places est disponible. Au total, six stages sont ainsi proposés dans les différents bassins de vie du territoire pour les mois de juillet/août. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)