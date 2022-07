Mardi 19 juillet 2022, la ville de Saint-Paul a organisé une soirée au Beach Club afin de célébrer la réussite aux examens des nouveaux diplômés de la session 2022 (bac général, pro ou technologique, licence master, BTS, CAP ou BEP et tout autre diplôme supérieur). Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Dès 19h, ils ont été accueillis chaleureusement par Emmanuel Séraphin, le maire de Saint-Paul ainsi que des élu(e)s du conseil municipal. Le premier magistrat en a profité pour leur souhaiter ses plus sincères félicitations et ses voeux de réussite professionnelle. Et cerise sur la gâteau, chaque invité a reçu un présent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Paul ou sur sa page Facebook.